Как было созвано учредительное собрание и почему было распущено

Гость: Гость:

избранный в ноябре 1917 года и созванный в январе 1918 года для определения государственного устройства России.Национализировало помещичью землю, призвало к заключению мирного договора, провозгласило Россию федеративнойдемократической республикой, тем самым отказавшись от монархической формы правления (хотя ещё в сентябре 1917 годаВременное правительство объявило Россию республикой). Собрание отказалось рассматривать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая наделяла бы советы рабочих и крестьянских депутатов государственной властью, тем самым сделало нелегитимными дальнейшие действия советов.Разогнано Всероссийским центральным исполнительным комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов, разгон подтверждён III Всероссийским Съездом Советов рабочих и крестьянских депутатов.