Помогите пожалуйста.Какие животные всю жизнь проводят в воде? В чём их особенност???

Окружающий мир
Помогите пожалуйста.Какие животные всю жизнь проводят в воде? В чём их особенност???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбы ,они не могут без воды, вода их жизнь
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