Добрый вечер!!! Помогите решить, пожалуйста. Только нужен полный ответ.

Математика
Добрый вечер!!! Помогите решить, пожалуйста. Только нужен полный ответ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)переводим все в дм. Р=989дм ав=265дм вс=150дм сд=281 2)складываем все известные стороны 265+150+281=696 3) 989-696=293 переводим в метра 29м 3дм Вот это правильно!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Помогите пожалуйста.Какие животные всю жизнь проводят в воде? В чём их особенност???
Ответить
Литература
Хто і в якій баладі промовляє слова: "Мене ж не злякає тортура, // Смерть мені не ст??ашна..."?
Ответить
Окружающий мир
Разгадай крассворд,Охотница за белками, Сеятель дуба,Лесная корова, Уничтожитель старых деревьех,Санитар стволов
Ответить
Математика
Дәл казір керек боп тұр
Ответить
Информатика
СПАСАЙТЕ! С клавиатуры ввести 12 чисел целого типа. написать программу По подсчет?? четных и произведению нечетных чисел.
Ответить