Добрый вечер!!! Помогите решить, пожалуйста. Только нужен полный ответ.
Математика
Добрый вечер!!! Помогите решить, пожалуйста. Только нужен полный ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)переводим все в дм. Р=989дм ав=265дм вс=150дм сд=281 2)складываем все известные стороны 265+150+281=696 3) 989-696=293 переводим в метра 29м 3дм Вот это правильно!
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