Социальная инженерия? Что это?
Обществознание
Социальная инженерия? Что это?
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Социальная инженерия — совокупность подходов прикладных социальных наук, которые ориентированы на целенаправленное изменение организационных структур, определяющих человеческое поведение и обеспечивающих контроль за ним.
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