Напишите пожалуйста название стиха Некрасова,где много или хотя бы есть непроизн??симые согласные
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Напишите пожалуйста название стиха Некрасова,где много или хотя бы есть непроизн??симые согласные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрывок из стихотворения Некрасова "Как ты кротка, как ты послушна..." Так солнце осени - без туч Стоит, не грея, на лазури, А летом и сквозь сумрак бури Бросает животворный луч...
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