Пожалуйста помогите)) Просто отвечайте на вопросы да или нет 1.В основе развития инвенции лежит имитация? 2.Фуга начинается с одноголосного проведения темы? 3. Непрерывная имитация называется канонической или просто каноном...

Музыка

Пожалуйста помогите)) Просто отвечайте на вопросы да или нет 1.В основе развития инвенции лежит имитация? 2.Фуга начинается с одноголосного проведения темы? 3. Непрерывная имитация называется канонической или просто каноном? 4. Все инвенции обязательно начинаются с произведения темы? 5. "Хорошо темперированном клавире" прелюдии и фуги расположены по квинтовому кругу? 6. В темперированном строе октава разделена на 12 равных полутонов? 7.Прелюдию и фугу объединяет одна тональность? 8. В интермедиях фуги нет полного проведения темы? 9. Мелодия, которая звучит одновременно с темой в другом голосе, называется противосложением? Заранее огромное спасибо!)

Автор: Гость