Пожалуйста помогите)) Просто отвечайте на вопросы да или нет 1.В основе развития инвенции лежит имитация? 2.Фуга начинается с одноголосного проведения темы? 3. Непрерывная имитация называется канонической или просто каноном...

Музыка
Пожалуйста помогите)) Просто отвечайте на вопросы да или нет 1.В основе развития инвенции лежит имитация? 2.Фуга начинается с одноголосного проведения темы? 3. Непрерывная имитация называется канонической или просто каноном? 4. Все инвенции обязательно начинаются с произведения темы? 5. "Хорошо темперированном клавире" прелюдии и фуги расположены по квинтовому кругу? 6. В темперированном строе октава разделена на 12 равных полутонов? 7.Прелюдию и фугу объединяет одна тональность? 8. В интермедиях фуги нет полного проведения темы? 9. Мелодия, которая звучит одновременно с темой в другом голосе, называется противосложением? Заранее огромное спасибо!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю так: 1-да 2-да 3-каноном 4-да 5-нет 6-да 7- да наверно 8-да 9-да вроде
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