Назовите свойства воды которые связаны с его нагреванием и охлаждением
Окружающий мир
Назовите свойства воды которые связаны с его нагреванием и охлаждением
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Гость:
Лед пар а больше и нет
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