Шығарма "Егерде мен мектеп директоры болсам"
Қазақ тiлi
Шығарма "Егерде мен мектеп директоры болсам"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Егер мен мектеп директор болсам барлык баланы бакытты кылар едим. Кунде 5 кундик сабак болады. Бирак 6 немесе 5 сабак болады. Ен билимди мугалимдерди жумыска аламын. Мектеп бакшасын коркейтемин
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