Шығарма "Егерде мен мектеп директоры болсам"

Қазақ тiлi
Шығарма "Егерде мен мектеп директоры болсам"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Егер мен мектеп директор болсам барлык баланы бакытты кылар едим. Кунде 5 кундик сабак болады. Бирак 6 немесе 5 сабак болады. Ен билимди мугалимдерди жумыска аламын. Мектеп бакшасын коркейтемин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите свойство вычитания числа из суммы , если а=95 ,b=16 ?c=38
Ответить
Обществознание
Дам 90 баллов, ибо это срочно))Что означает словосочетание "бои без правил" развернутый ответ!!! Помогите пожалуйста)
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста сделать!)). (-13)+29+(-9)+13=.. (-3)+(-28)+28+7=.. -5+(5+(-99))=.. (-48+91)+(-91)=.. (-34+59)+34=.. (47+(-91))+91=.. (-4)+(-2)+...
Ответить
Математика
Первая бригада может заасфальтировать 1200м дороги за 6 дней а вторая за 12 дней. За с??олько времени они заасфальтируют этот участок дороги работы...
Ответить
Окружающий мир
Назовите свойства воды которые связаны с его нагреванием и охлаждением
Ответить