Дам 90 баллов, ибо это срочно))Что означает словосочетание "бои без правил" развернутый ответ!!! Помогите пожалуйста)

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Раньше под этим словом подразумевалось кровавое действие, в котором 2 сильных бойца бьются за победу без каких-либо правил и ограничений. Такими бои без правил были до недавнего времени. Примерно с 1990 года вместе с появление ярких телевизионных шоу бои без правил стали очень популярными и доступными широкой общественности. Жестокость, которая сопутствовала этому виду борьбы, не только привлекала внимание зрителей, но возмутила многих, и организаторы были вынуждены ввести ряд ограничений, чтобы сохранить шоу, но убавить количество жестких моментов. Разумные ограничения дали эффект и привлекли массу зрителей и бойцов. Сегодня бои без правил – отдельный и достаточно официальный вид единоборств, представляющий собой смешение многих техник.