Дам 90 баллов, ибо это срочно))Что означает словосочетание "бои без правил" развернутый ответ!!! Помогите пожалуйста)
Обществознание
Дам 90 баллов, ибо это срочно))Что означает словосочетание "бои без правил" развернутый ответ!!! Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше под этим словом подразумевалось кровавое действие, в котором 2 сильных бойца бьются за победу без каких-либо правил и ограничений. Такими бои без правил были до недавнего времени. Примерно с 1990 года вместе с появление ярких телевизионных шоу бои без правил стали очень популярными и доступными широкой общественности. Жестокость, которая сопутствовала этому виду борьбы, не только привлекала внимание зрителей, но возмутила многих, и организаторы были вынуждены ввести ряд ограничений, чтобы сохранить шоу, но убавить количество жестких моментов. Разумные ограничения дали эффект и привлекли массу зрителей и бойцов. Сегодня бои без правил – отдельный и достаточно официальный вид единоборств, представляющий собой смешение многих техник.
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