Помогите пожалуйста на уроках

Математика
Помогите пожалуйста на уроках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все очень легко считаешь сколько кружков в каждом  квадрате определяешь закономерность и всё 5 по математике твоя
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