10+х =87 ,х *9=36 ,4:х =2 ,х +34=93

Математика
10+х =87 ,х *9=36 ,4:х =2 ,х +34=93
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x=77 2)x=4 3)x=2 4)x=59
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