Отметь словосочитание со звязью управления:. а) очень сложно б) нарушать тишину в) ??едущий к победе г) одет по-летнему д) второй справа е) жить далеко ж) сообщить им з) норковая шуба

Русский язык

Отметь словосочитание со звязью управления:. а) очень сложно б) нарушать тишину в) ??едущий к победе г) одет по-летнему д) второй справа е) жить далеко ж) сообщить им з) норковая шуба

Автор: Гость