Отметь словосочитание со звязью управления:. а) очень сложно б) нарушать тишину в) ??едущий к победе г) одет по-летнему д) второй справа е) жить далеко ж) сообщить им з) норковая шуба
Русский язык
Отметь словосочитание со звязью управления:. а) очень сложно б) нарушать тишину в) ??едущий к победе г) одет по-летнему д) второй справа е) жить далеко ж) сообщить им з) норковая шуба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)ведущий к победе. В управлении всегда есть предлог.
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