Укажите форму слова, которая не может быть главным членом определённо-личного односоставного предложения. 1) слушаю 2) слушаешь 3) слушали 4) будем слушать

Русский язык

Укажите форму слова, которая не может быть главным членом определённо-личного односоставного предложения. 1) слушаю 2) слушаешь 3) слушали 4) будем слушать

Автор: Гость