Укажите форму слова, которая не может быть главным членом определённо-личного односоставного предложения. 1) слушаю 2) слушаешь 3) слушали 4) будем слушать

Русский язык
Укажите форму слова, которая не может быть главным членом определённо-личного односоставного предложения. 1) слушаю 2) слушаешь 3) слушали 4) будем слушать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) слушали.................
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