На одну чашу весов положили мешок с крупой и гирю в 2кг а на другую чашу поставили для равновесия 3гири 5 кг найди массу мешка с крупой

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Получается так: 3 гири по 5 кг решается умножением 3*5=15(кг)- масса 3 гирь по 5 кг Получается 3 гири по 5 кг это и масса мешка с крупой и гири в 2 кг 15-2=13(кг)-мешок с крупой Ответ: 13 кг масса мешка с крупой! (Можете переписывать решение)