На одну чашу весов положили мешок с крупой и гирю в 2кг а на другую чашу поставили для равновесия 3гири 5 кг найди массу мешка с крупой
Математика
На одну чашу весов положили мешок с крупой и гирю в 2кг а на другую чашу поставили для равновесия 3гири 5 кг найди массу мешка с крупой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается так: 3 гири по 5 кг решается умножением 3*5=15(кг)- масса 3 гирь по 5 кг Получается 3 гири по 5 кг это и масса мешка с крупой и гири в 2 кг 15-2=13(кг)-мешок с крупой Ответ: 13 кг масса мешка с крупой! (Можете переписывать решение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите предложения 1чтобы играть в эту настольную игру, ты должен составить с??ово из отдельных букв. 2Лена не должна писать сочинение сегодн...
Английский язык
Заполните пропуски словами, составленными из данных букв. 1) This ____ magazine features interviews with all the stars. YELEWK 2) Why don t you...
Русский язык
Укажите форму слова, которая не может быть главным членом определённо-личного односоставного предложения. 1) слушаю 2) слушаешь 3) слушали ...