Очень надо! грамматическая основа в предложении: в лесу мы собирали грибы и ягоды!

Русский язык
Очень надо! грамматическая основа в предложении: в лесу мы собирали грибы и ягоды!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы собирали. Это грамматическая основа
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