Составьте 5 предложений на тему поздней осенью в лесу поле степи горах в которых с??азуемыми были бы имена прилагательные например Ненастная серое свеж голы тих мрачен
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Составьте 5 предложений на тему поздней осенью в лесу поле степи горах в которых с??азуемыми были бы имена прилагательные например Ненастная серое свеж голы тих мрачен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожелтели листья.за а сразу в мире с работы а в а правая из роз под под под ст вам ям я во аж
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Математика