Если в предложении есть только подлежащие и однородные сказуемые. Например: Лес з??звенел, застонал, затрещал. Предложение распространённое или нераспространённое? Помогите, пожалуйста!
Русский язык
Если в предложении есть только подлежащие и однородные сказуемые. Например: Лес з??звенел, застонал, затрещал. Предложение распространённое или нераспространённое? Помогите, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение нераспространенное, т.к. нет второстепенных членов предложения, Оно осложнено однородными сказуемыми
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