Если в предложении есть только подлежащие и однородные сказуемые. Например: Лес з??звенел, застонал, затрещал. Предложение распространённое или нераспространённое? Помогите, пожалуйста!

Русский язык

Если в предложении есть только подлежащие и однородные сказуемые. Например: Лес з??звенел, застонал, затрещал. Предложение распространённое или нераспространённое? Помогите, пожалуйста!

Автор: Гость