Объясните способность флуорена к взаимодействию с калием и метилмагнийиодитом. Нипишите схемы взаимодействия
Химия
Объясните способность флуорена к взаимодействию с калием и метилмагнийиодитом. Нипишите схемы взаимодействия
Ответ(ы):
Гость:
Причиной реакционной способности флуорена является наличие в нем ароматических циклов, которые и позволяют образовывать производные.
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