С найбольшей скорость протекает реакция между металлическим натрием и хрорпроиз??одные спиртов
Химия
С найбольшей скорость протекает реакция между металлическим натрием и хрорпроиз??одные спиртов
Ответ(ы):
Гость:
Натрий образует стабильный хлорид, а спирты подвергаются реакции Вюрца, тоесть двоению углеродного скилета с образованием спиртов с вдвое большим количеством атомов углерода и гидроксогрупп. Скорость этой реакции обусловлена, как активностью натрия, так и оттянутой хлором электронной плотностью спирта, которая упрощает атаку натрия на хлор.
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