Соблюдения особый диеты до введения кислорода не требуется разобрать по членам п??едложения

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Соблюдения особый диеты до введения кислорода не требуется разобрать по членам п??едложения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Соблюдения  (подлежащие) особой диеты,до введения кислорода,(второстепенные члены предложения) не требуется.(глагол)
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