Соблюдения особый диеты до введения кислорода не требуется разобрать по членам п??едложения
Русский язык
Соблюдения особый диеты до введения кислорода не требуется разобрать по членам п??едложения
Ответ(ы):
Гость:
Соблюдения (подлежащие) особой диеты,до введения кислорода,(второстепенные члены предложения) не требуется.(глагол)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Периметр четырёхугольника-4м.Первая сторона 96см.Вторая на 18 больше чем первая.Тре??ья в 2р. Меньше второй.Найди четвёртую сторону
Алгебра