Периметр четырёхугольника-4м.Первая сторона 96см.Вторая на 18 больше чем первая.Тре??ья в 2р. Меньше второй.Найди четвёртую сторону
Математика
Периметр четырёхугольника-4м.Первая сторона 96см.Вторая на 18 больше чем первая.Тре??ья в 2р. Меньше второй.Найди четвёртую сторону
Ответ(ы):
Гость:
4м=400см 1)18+96=114(см) вторая сторона 2)114:2=57(см) третьей стороны 3)400-96-114-57=133(см) четвёртая сторона
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