Периметр четырёхугольника-4м.Первая сторона 96см.Вторая на 18 больше чем первая.Тре??ья в 2р. Меньше второй.Найди четвёртую сторону

Математика

Периметр четырёхугольника-4м.Первая сторона 96см.Вторая на 18 больше чем первая.Тре??ья в 2р. Меньше второй.Найди четвёртую сторону

Автор: Гость