Известно, что при некоторых значениях переменных значение выражения 2m + 3n равно 5. ??айти значение выражения 4m + 6n+7 при тех же значениях переменной.

Алгебра

Известно, что при некоторых значениях переменных значение выражения 2m + 3n равно 5. ??айти значение выражения 4m + 6n+7 при тех же значениях переменной.

Автор: Гость