Известно, что при некоторых значениях переменных значение выражения 2m + 3n равно 5. ??айти значение выражения 4m + 6n+7 при тех же значениях переменной.
Алгебра
Известно, что при некоторых значениях переменных значение выражения 2m + 3n равно 5. ??айти значение выражения 4m + 6n+7 при тех же значениях переменной.
Ответ(ы):
Гость:
2m+3n=5 4m+6n+7=(4m+6n)+7=2(2m+3n)+7=2*5+7=1+7=17 Ответ: 17
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