Вставь пропущенные буквы. поставь вопросы к глаголу. укажи время, род, число. однажды мы ехали по л...сной д...роге. вдруг на шо...се выскочил л...сенок. в...дитель остановил машину. л...сенок с любопытством стал разглядывать ...
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Вставь пропущенные буквы. поставь вопросы к глаголу. укажи время, род, число. однажды мы ехали по л...сной д...роге. вдруг на шо...се выскочил л...сенок. в...дитель остановил машину. л...сенок с любопытством стал разглядывать ее. он хотел уг...дать, что это за зверь такой. мы позвали л...сенка, стали с ним разг...варивать. л...сенок с...дел и внимательно нас слушал.
Ответ(ы):
Гость:
Однажды мы ехали( прошедшее время, мн.число., по лесной(лес) дороге(словарь) . Вдруг на шоссе выскочил(прош.вр., ед. Число , муж.род) лосёнок (лось) . Водитель остановил( прош.вр., ед.ч., Мур.род) машину. Лосёнок с любопытством стал( прош.вр. Едва.ч., муж. Род) разглядывать( будущее время , ед.ч., неопр.форма. 1 спряжение) её. Он хотел( прош.вр., ед.ч.,муж.род.) угадать ( неопр. Форма 1 спряжение) , что это за зверь такой . Мы позвали( прош.в, мн.ч.,) лосёнка , , стали ( прош.в., мн.ч.) с ним разговаривать( неопр.форма., 1спряжение). Лосёнок сидел ( прош.вр., ед.ч., муж.род.) и внимательно нас слушал( прош.вр., ед.ч., муж.род)
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