Вставь пропущенные буквы. поставь вопросы к глаголу. укажи время, род, число. однажды мы ехали по л...сной д...роге. вдруг на шо...се выскочил л...сенок. в...дитель остановил машину. л...сенок с любопытством стал разглядывать ...

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Вставь пропущенные буквы. поставь вопросы к глаголу. укажи время, род, число. однажды мы ехали по л...сной д...роге. вдруг на шо...се выскочил л...сенок. в...дитель остановил машину. л...сенок с любопытством стал разглядывать ее. он хотел уг...дать, что это за зверь такой. мы позвали л...сенка, стали с ним разг...варивать. л...сенок с...дел и внимательно нас слушал.

Автор: Гость