Помогите с номером 7 и напешите действия
Математика
Помогите с номером 7 и напешите действия
Ответ(ы):
Гость:
S = 2(ab + bc + ca) = 2(3*1 + 1*4 + 4*3) = 2(3+4+12) = 38(кв.см) Ответ: 38кв.см - сумма всех граней.
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