Кукурузой занято 84га что составляет 4/7 площади всогополя .Определите площадь поля

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Краткая Запись: Мы знаем что кукурузой занято 84 га и что оно составляет 4/7 площади всего поля! Решение: 1) 84:4=21 (га) - 1/7поля 2) 21х7=147 (га) площадь всего поля Ответ:147 га прощадь всего поля! Поздравляю с 23 февраля!