Считая ,что пи =3,14 Определите длину окружности площадь площадь радиуса если радиу?? равен 6 сантиметров
Математика
Считая ,что пи =3,14 Определите длину окружности площадь площадь радиуса если радиу?? равен 6 сантиметров
Ответ(ы):
Гость:
Длина окружности находится по формуле 2πr. r-радиус. площадь находится по формуле πr². получается длина=2•3,14•6=37,68. площадь=3,14•6²=113,04
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