При нагревании спирта его объем увеличивается. Как изменится в ходе процесса следующие величины: масса молекулы (А), расстояние между молекулами(Б), плотность вещества(В) ? Для каждой величины определите соответствующий характе...

Физика

При нагревании спирта его объем увеличивается. Как изменится в ходе процесса следующие величины: масса молекулы (А), расстояние между молекулами(Б), плотность вещества(В) ? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1 увеличится 2 уменьшится 3 не изменится Цифры могут поворятся

Автор: Гость