При нагревании спирта его объем увеличивается. Как изменится в ходе процесса следующие величины: масса молекулы (А), расстояние между молекулами(Б), плотность вещества(В) ? Для каждой величины определите соответствующий характе...
Физика
При нагревании спирта его объем увеличивается. Как изменится в ходе процесса следующие величины: масса молекулы (А), расстояние между молекулами(Б), плотность вещества(В) ? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1 увеличится 2 уменьшится 3 не изменится Цифры могут поворятся
Ответ(ы):
Гость:
A) масса молекул ( не изменится 3) Б) расстояние между молекулами (увеличится 1) В) плотность вещества ( уменьшится потому что p=m/V 2)
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