От ворот до двери Школы 63 м. Федя прошел седьмую часть этого расстояния. сколько метров осталось пройти феде.

Математика
От ворот до двери Школы 63 м. Федя прошел седьмую часть этого расстояния. сколько метров осталось пройти феде.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
63×1/7=9(м)-федя прошел 63-9=54(м)-ему осталось пройти
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