Прочитать текст I've got two eyes, A mouth and a nose! I've got two feet, But I haven't got toes! Two hands, two ears, And lots of hair! What am I? I'm a teddy bear!
Английский язык
Прочитать текст I've got two eyes, A mouth and a nose! I've got two feet, But I haven't got toes! Two hands, two ears, And lots of hair! What am I? I'm a teddy bear!
Ответ(ы):
Гость:
У меня есть два глаза рот и нос у меня есть ступня но у меня нет пальцев две руки два уха и много волос кто я я медвежёнок тедди
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От ворот до двери Школы 63 м. Федя прошел седьмую часть этого расстояния. сколько метров осталось пройти феде.
Русский язык
Математика
Математика
Периметр четырёхугольника-4м.Первая сторона 96см.Вторая на 18 больше чем первая.Тре??ья в 2р. Меньше второй.Найди четвёртую сторону