Объясните тему по физике "Свободное падение тел", пожалуйста.

Гость: Гость:

Из названия темы очевидно, что речь идёт в ней о падающих телах, а свободно падающие значит падающие только под воздействием силы тяжести. То есть подняла ты тело на высоту 2 метра и отпустила, оно упало- это свободное падение (если не считать сопротивление воздуха, но оно обычно считается пренебрежимо малым и не учитывается). Для того, чтобы нормально понимать тему, надо знать не так много, главное понимать логику. Основные величины: g- ускорение свободного падения, это ускорение, с которым падает тело. То бишь у него есть скорость падения, и она постоянно увеличивается до момента самого падения на пол, то есть есть ускорение, а вызвано оно силой притяжения Земли, но это уже не так важно, это к вопросу о логике. g (ускорение свободного падения) принято считать примерно равным 10 (м/с^2), это запомни. Такие величины, как V (скорость тела в какой-то момент времени), V0 (скорость тела в самом начале падения), t (время падения), h (высота, на которую было поднято тело, после чего оно начало падать), я думаю, понятны :) Тема несложная, и формул основных всего 2-3. 1) g=(V-V0)/t (может показаться странной, ведь g- это постоянная, и она равна 10, но формула пригождается, если выражать из неё скорость или время) 2) h=V0*t+(gt^2)/2 3) h=(V^2-V0^2)/2g Удачи ;) Пиши, если есть вопросы