Сочинение на тему что нужно человеку в жизни

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Что нужно человеку для счастья? Это весьма сложный и в тоже время простой вопрос. В современном мире есть много ценностей, которые могут так или иначе осчастливить человека. Но все они в большинстве своем имеют материальное происхождение, например, деньги, машины, дорогие украшения и т.п. Безусловно, когда мы видим человека, имеющего все эти блага, то непременно думаем: "Какой счастливчик, у него есть все, что нужно в этой жизни". Но почему-то никто не задумывался, а есть ли у него семья, любовь в жизни, верные друзья. Ведь это и есть самое главное: любить и быть любимым. Семья - это наша крепость, наш надежный тыл. Это вечная ценность, которую нельзя продать или купить.