Объясните значение каждого из выделенных слов. составьте свои предложения с данн??ми словами

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Объясните значение каждого из выделенных слов. составьте свои предложения с данн??ми словами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ручка двери,шариковая ручка,яркая молния.
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