Объяснительный словарный диктант: Просеянная мука,засушенные листья,торжественное обещание,картинная галерея,ночь туманна Как делать?
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Объяснительный словарный диктант: Просеянная мука,засушенные листья,торжественное обещание,картинная галерея,ночь туманна Как делать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так и делать туман, ночью когда раса на трове
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