Андриан едет в московском метро он проехал станцию Южная, Чертановская, севастопольскую, Нахимовский проспект, нагорную, нагатинскую.Как логично воскликнул он и в этот момент диктор объявил:«осторожно двери закрываются следующа...

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Андриан едет в московском метро он проехал станцию Южная, Чертановская, севастопольскую, Нахимовский проспект, нагорную, нагатинскую.Как логично воскликнул он и в этот момент диктор объявил:«осторожно двери закрываются следующая станция Тульская» Ну вот подумал Андриан лучше бы это была не Тульская, а ...... А)Серпуховская Б)Чеховская В)Тимирязевская Г)Менделеевская Д)Пражская

Автор: Гость