Помогите решить эти упражнения асобенно 1,3
Геометрия
Помогите решить эти упражнения асобенно 1,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 360-80 =280 т.е сумма двух других равных углов 280 т.е углы будут A=C=40 B=D=140 3)диагонали квадраты равны и точкой пересечения делятся пополам Ac=10=BD
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