Метафораның арнайы зерделеген ғалым (ученый который изучал метафоры (казахский ??ченый)) 1) Р.шойбеков 2) С. Аманжолов 3) Н. Сауранбаев 4) Б. хасанов 5) Б. Момынова (НАУГАД НЕ ОТВЕЧАТЬ)

Қазақ тiлi
Метафораның арнайы зерделеген ғалым (ученый который изучал метафоры (казахский ??ченый)) 1) Р.шойбеков 2) С. Аманжолов 3) Н. Сауранбаев 4) Б. хасанов 5) Б. Момынова (НАУГАД НЕ ОТВЕЧАТЬ)
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Гость:
Б.Хасанов вроде бы))))))
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