Смотрю на небо голубое там высоко парит орел патом как помогите пж
Литература
Смотрю на небо голубое там высоко парит орел патом как помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Восходит солнце золотое над птицей, будто ореол..." Поищите этот отрывок на поисковиках... Связано с государственными символами респ Казахстан
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