X+5/14=5/6 реши уровнения
Алгебра
X+5/14=5/6 реши уровнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+5/14=5/6, х= 5/6-5/14=70/84-30/84=40/84=10/21. ответ 10/21
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