Помогите Решите уравнение

Математика
Помогите Решите уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решай как пропорция. по диагонали перемножай
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