Помогите Решите уравнение
Математика
Помогите Решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решай как пропорция. по диагонали перемножай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте словосочетание ,интервью ,кафе,купе,латерея,модель,сессия,темп,шоссе,майонез, прогресс, шинель,бутерброд, бассейн, крем,компьютер, дефис,...
Математика
Русский язык
Русский язык
Может ли использоваться эмоциональная лексика в научном стиле? В чем особенност?? языковых средств в научном стиле?