Область средиземного климата северной Америки, температура января июля,кол-во ос??дков их режим
География
Область средиземного климата северной Америки, температура января июля,кол-во ос??дков их режим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как это касается средиземного моря то это северная Африка. Таблица климата представлена Вам.
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