5(125)^(1/3)-2(243)^(1/5)
Математика
5(125)^(1/3)-2(243)^(1/5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*125^(1/3) - 2* (243 )^1/5 = 5*(5^3)^(1/3) - 2*(3^5)^(1/5) = 5*5^1 -2*3^1 = 5*5-2*3=25-6=19
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