Пожалуйста!!! Напишите сочинение на тему 12 апреля отмечают день космонавтики. какому событию посвящён этот праздник? почему для человечества важно развитие космоса!!!! Ответьте пожалуйста !!буду очень благодарна!!!

Окружающий мир
Пожалуйста!!! Напишите сочинение на тему 12 апреля отмечают день космонавтики. какому событию посвящён этот праздник? почему для человечества важно развитие космоса!!!! Ответьте пожалуйста !!буду очень благодарна!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 апреля день космонавтики так как первый раз был совершён официальный полёт в космос, что побудило журналистов и многих других написать об этом статье, несколько лет назад статья стала популярной и обошла планету Земля, теперь праздник празднуют везде. Об этой статье уже никто не помнит и нигде не найти что было написано в ней, но первый полёт останется навсегда в нашей памяти пускай мы так и не узнаем что было написано в статье...
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