Пожалуйста!!! Напишите сочинение на тему 12 апреля отмечают день космонавтики. какому событию посвящён этот праздник? почему для человечества важно развитие космоса!!!! Ответьте пожалуйста !!буду очень благодарна!!!

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12 апреля день космонавтики так как первый раз был совершён официальный полёт в космос, что побудило журналистов и многих других написать об этом статье, несколько лет назад статья стала популярной и обошла планету Земля, теперь праздник празднуют везде. Об этой статье уже никто не помнит и нигде не найти что было написано в ней, но первый полёт останется навсегда в нашей памяти пускай мы так и не узнаем что было написано в статье...