В Китае в старые времена летнему сезону соответствовали музыкальные инструменты 1) Сделанные из бамбука 2) С шелковый струнами 3) С металлическими частями 4) Каменные 5) С кожаными мембранами

Биология

В Китае в старые времена летнему сезону соответствовали музыкальные инструменты 1) Сделанные из бамбука 2) С шелковый струнами 3) С металлическими частями 4) Каменные 5) С кожаными мембранами

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