Площадь красного коврика 54 дециметра квадратных а площадь зеленого коврика в 3 ра??а меньше чем площадь красного Найди площадь зеленого коврика

Математика
Площадь красного коврика 54 дециметра квадратных а площадь зеленого коврика в 3 ра??а меньше чем площадь красного Найди площадь зеленого коврика
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54:3=18 квадратных дм
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