Площадь красного коврика 54 дециметра квадратных а площадь зеленого коврика в 3 ра??а меньше чем площадь красного Найди площадь зеленого коврика

Математика

Площадь красного коврика 54 дециметра квадратных а площадь зеленого коврика в 3 ра??а меньше чем площадь красного Найди площадь зеленого коврика

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