1)Написать формулы веществ " веселящий газ", калийная селитра, флюрит, сильвинит, каменная соль 2) Осуществить превращения, назвать вещества цепи: N2--gt;Na3N--gt;NH3--gt;NO--gt;NO2--gt;HNO3

Химия
1)Написать формулы веществ " веселящий газ", калийная селитра, флюрит, сильвинит, каменная соль 2) Осуществить превращения, назвать вещества цепи: N2--gt;Na3N--gt;NH3--gt;NO--gt;NO2--gt;HNO3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) N2O, KNO3, CaF2, NaKCl2 2)6Na+N2=2Na3N(нитрид натрия) Na3N+3H2O=NH3(аммиак)+3NaOH 4NH3+5O2=4NO(оксид азота(II))+6H2O 2NO+O2=2NO2(оксид азота(IV) либо лисий хвост) 4NO2+2H2O+O2=4HNO3(азотная кислота)
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