Поставь существительные в форму множественного чесла родительного подежа: Носо??, туфля, чулок, яблоня, весло, апельсин, капля, знамя, ботинок, шляпа.
Русский язык
Поставь существительные в форму множественного чесла родительного подежа: Носо??, туфля, чулок, яблоня, весло, апельсин, капля, знамя, ботинок, шляпа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Носков, туфлей, чулков, яблонь, весел, апельсинов, каплей, знамен, ботинков, шляп вроде так
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