Длина прямоугольника 9м,ширина 8дм.Найди его площадь и периметр
Математика
Длина прямоугольника 9м,ширина 8дм.Найди его площадь и периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9м=90дм<br />90*8=720дм2 площадь=7,2 кв.м <br />(90+8)*2=196дм периметр
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