Преобразуйте форму сокращённого умнажения ( а-b)^2 = ( a+ b)^3 =
Алгебра
Преобразуйте форму сокращённого умнажения ( а-b)^2 = ( a+ b)^3 =
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