Обозначь неизвестное данное с помощью х.Запиши решение каждой задачи. 1.Маша купила 8 тетрадей в линейку и несколько тетрадей в клетку.Сколько тетрадей купила Маша? 2.В автобусе было в 17 пассажиров.На остановке несколько челов...

Математика
Обозначь неизвестное данное с помощью х.Запиши решение каждой задачи. 1.Маша купила 8 тетрадей в линейку и несколько тетрадей в клетку.Сколько тетрадей купила Маша? 2.В автобусе было в 17 пассажиров.На остановке несколько человек вышло.Сколько человек осталось в автобусе? 3.Миша взял несколько папок,в каждой из которых по 9 листов бумаги.Сколько всего листов бумаги в этих папках?
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Гость:
1. 8+х 2. 17-х 3. 9х _______________
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