Обозначь неизвестное данное с помощью х.Запиши решение каждой задачи. 1.Маша купила 8 тетрадей в линейку и несколько тетрадей в клетку.Сколько тетрадей купила Маша? 2.В автобусе было в 17 пассажиров.На остановке несколько челов...

Математика

Обозначь неизвестное данное с помощью х.Запиши решение каждой задачи. 1.Маша купила 8 тетрадей в линейку и несколько тетрадей в клетку.Сколько тетрадей купила Маша? 2.В автобусе было в 17 пассажиров.На остановке несколько человек вышло.Сколько человек осталось в автобусе? 3.Миша взял несколько папок,в каждой из которых по 9 листов бумаги.Сколько всего листов бумаги в этих папках?

Автор: Гость