Срочняк ), помогите пж, заранее спасибо)

Химия
Срочняк ), помогите пж, заранее спасибо)
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Автор: Гость
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Гость:
Надеюсь все видно :).
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